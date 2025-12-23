Новый год-2026
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии

Кардиолог Савченкова-Белятко: боль в груди может указывать на стенокардию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Боль в груди может указывать на холодовую стенокардию, рассказала «Здоровью Mail» кардиолог Елена Савченкова-Белятко. Она отметила, что такое состояние может развиться на холоде.

Кардиолог объяснила, что боль в груди провоцирует спазм сердечных артерий, пораженных атеросклерозом. На морозе организм рефлекторно сужает сосуды для сохранения тепла — это может стать критической нагрузкой для уже пораженных артерий.

Савченкова-Белятко при появлении симптома посоветовала незамедлительно зайти в теплое помещение и принять лекарство. Она отметила, что если боль не прошла в течение нескольких минут, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее кардиолог Майкл Тануэ рассказал, что алкоголь, малоподвижность, переедание, стресс и пропуск лекарств повышают риск инфаркта в праздничные дни. По его словам, именно в эти периоды сердечно-сосудистая система испытывает максимальную нагрузку.

