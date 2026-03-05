Зимняя Олимпиада — 2026
Потливость ног: как избавиться от проблемы раз и навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Потливость ног — не просто косметический дефект. Это следствие активной работы потовых желез, грибковой инфекции или сигнал эндокринных нарушений. Если вы ищете, как побороть потливость ног, действовать нужно системно: уход + лечение + контроль здоровья.

Народные методы:

  • ванночки с корой дуба (2 ст. л. на 1 л воды, 15–20 минут): дубильные вещества уменьшают секрецию желез;

  • раствор соды или морской соли: снижает влажность и подавляет рост бактерий;

  • протирание стоп яблочным уксусом 1–2 раза в день: создает кислую среду, неблагоприятную для микробов;

  • смена носков 2 раза в день, только хлопок или шерсть.

Аптечные средства:

  • антиперспиранты с солями алюминия: блокируют выводные протоки желез;

  • паста Теймурова, формидрон: подсушивают и дезинфицируют кожу;

  • противогрибковые кремы при зуде, шелушении и запахе;

  • при выраженном гипергидрозе — консультация врача и возможное назначение ботулинотерапии.

Важно понимать: повышенная потливость в целом может указывать на гипертиреоз, сахарный диабет, ожирение, хронический стресс. Если стопы мокрые постоянно, есть ночная потливость, учащенное сердцебиение, потеря веса — необходим осмотр терапевта или эндокринолога.

Как побороть потливость ног эффективно? Сочетать гигиену, наружные средства и исключить внутренние причины. В большинстве случаев проблему можно взять под контроль без сложного лечения, но игнорировать сигналы организма не стоит.

здоровье
потливость
советы
ноги
запахи
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
