«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции Баскетболист Касаткин поблагодарил Россию после возвращения из Франции

Баскетболист Даниил Касаткин, освобожденный из-под стражи во Франции, выразил огромную благодарность России и всем, кто участвовал в его освобождении. В ролике, записанном для телеканала «Россия 1», он рассказал, что вернулся в страну 8 января и сейчас находится со своими близкими.

Даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моем освобождении. Сказать спасибо моим невесте и родителям, которые проявили невероятный героизм, — подчеркнул он.

В своем обращении Касаткин также поблагодарил друзей и своего французского адвоката Фредерика Бело. Спортсмен заявил, что сейчас пытается восстановить свою жизнь и хочет как можно скорее вернуться в баскетбол. Свои текущие заботы он назвал «очень счастливыми».

Касаткин был задержан в парижском аэропорту по запросу США в июне 2025 года. Его подозревали в причастности к хакерской сети, которая использовала программы-вымогатели против американских госучреждений и компаний.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин помиловал журналиста Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного за сбор данных о военной деятельности страны. Мужчину обменяли на Касаткина, которого вернули домой после освобождения из тюрьмы в Париже.