Сенатор Грэм призвал протестующих иранцев свергнуть аятоллу

Сенатор Линдси Грэм опубликовал обращение к иранскому народу, в котором предсказал скорую смену режима. На своей странице в соцсети X он отметил, что мужество протестующих не осталось незамеченным руководством Соединенных Штатов.

Ваш длительный кошмар скоро закончится. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению заметил президент США и все, кто любит свободу, — написал республиканец.

Грэм также расшифровал политический лозунг президента США Дональда Трампа в контексте ближневосточного кризиса. По словам сенатора, призыв президента «Сделаем Иран снова великим» напрямую означает необходимость победы улицы над верховным лидером страны.

Ранее Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

После этого верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи сообщил, что президенту США Дональду Трампу не стоит лезть в дела Ирана. Он посоветовал хозяину Белого дома заняться собственной страной.