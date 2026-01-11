Мужчина застрелил шестерых человек, включая 7-летнюю девочку NPR: шесть человек погибли в результате стрельбы в Миссисипи США

В результате стрельбы 67-летнего мужчины в штате Миссисипи США погибли шесть человек, включая 7-летнюю девочку, передает NPR. Инцидент произошел вечером, 10 января, в трех разных местах на территории округа Клей.

Среди жертв оказались родственники стрелка, включая отца, дядю и брата, отметил окружной прокурор Скотт Колом. Он заявил, что будет требовать для обвиняемого смертной казни.

Ранее житель Казани открыл огонь по колесам автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома. Инцидент произошел из-за того, что такси не могло подъехать к подъезду из-за заблокированного места.

До этого в Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина, который выслеживал лося, выстрелил в автомобиль. В результате один из пассажиров машины получил ранение в бедро и не выжил. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Следователи изъяли орудие преступления и устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Москве 20-летний молодой человек выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого своей матери. Инцидент произошел после знакомства женщины с 39-летним мужчиной в баре. Словесный конфликт между ними привел к тому, что нападавший выстрелил в лицо потерпевшему. Мужчина был госпитализирован с серьезными травмами.