Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 19:47

Россиянин открыл огонь по автомобилю

Житель Казани выстрелил по колесам авто, которое мешало проезду такси

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Казани открыл огонь по колесам автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома, передает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел из-за того, что такси не могло подъехать к подъезду из-за заблокированного места.

По информации канала, стрелявший был всего в 10 метрах от подъезда, однако этого расстояния оказалось достаточно, чтобы начать стрельбу. Правоохранительные органы ведут поиски мужчины.

Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина, который выслеживал лося, выстрелил в автомобиль. В результате один из пассажиров машины получил ранение в бедро и не выжил. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Следователи изъяли орудие преступления и устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Москве 20-летний молодой человек выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого своей матери. Инцидент произошел после знакомства женщины с 39-летним мужчиной в баре. Словесный конфликт между ними привел к тому, что нападавший выстрелил в лицо потерпевшему. Мужчина был госпитализирован с серьезными травмами.

Казань
стрельба
автомобили
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто выступил с предупреждением
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.