Россиянин открыл огонь по автомобилю

Житель Казани открыл огонь по колесам автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома, передает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент произошел из-за того, что такси не могло подъехать к подъезду из-за заблокированного места.

По информации канала, стрелявший был всего в 10 метрах от подъезда, однако этого расстояния оказалось достаточно, чтобы начать стрельбу. Правоохранительные органы ведут поиски мужчины.

Ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области мужчина, который выслеживал лося, выстрелил в автомобиль. В результате один из пассажиров машины получил ранение в бедро и не выжил. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности. Следователи изъяли орудие преступления и устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Москве 20-летний молодой человек выстрелил из аэрозольного пистолета в знакомого своей матери. Инцидент произошел после знакомства женщины с 39-летним мужчиной в баре. Словесный конфликт между ними привел к тому, что нападавший выстрелил в лицо потерпевшему. Мужчина был госпитализирован с серьезными травмами.