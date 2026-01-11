Пассажиры превратили Шереметьево в «пляж» с надувными матрасами

Пассажиры превратили международный аэропорт Шереметьево в пляж с надувными матрасами и парковку чемоданов, люди вынуждены выживать из-за задержки и отмены 120 рейсов, сообщает Telegram-канал SHOT и публикует соответствующие кадры. По его данным, на вылет задержано 47 рейсов, на прилет — 72, еще один — отменен.

Ранее сообщалось, что рейс SU220 из московского Шереметьево в китайский Гуанчжоу отложили больше чем на сутки из-за ухудшения погодных условий, однако пассажиров не выпускают из аэропорта, угрожая аннулированием билетов. Уточнялось, что время вылета меняли пять раз. По словам пассажиров, им так и не предоставили гостиницы и трансфер.

Также стало известно, что в Шереметьево около трех тыс. пассажиров не смогли получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все произошло из-за циклона «Фрэнсис». Отмечается, что люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них были семьи с маленькими детьми. В тот день в столичных аэропортах задержали около 200 рейсов.