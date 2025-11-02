Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:35

Пассажирам аэропорта в Сочи выдали надувные матрасы из-за задержки рейсов

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В аэропорту Сочи пассажирам выдали надувные матрасы, коврики, пледы и воду из-за задержки рейсов после ночной атаки БПЛА, сообщил Telegram-канал Baza. Большинство рейсов были задержаны на четыре-пять часов, однако некоторые вылеты задерживались на 11 часов.

Согласно сообщению Росавиации, работа аэропорта была возобновлена в 8 утра. При этом к полудню многие ночные рейсы так и не были выполнены.

Ранее аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений на прием и отправку самолетов. Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Также сообщалось, что для жителей Красноярска открывается новое авиационное сообщение с вьетнамским курортом Нячанг. Авиакомпания Vietjet Air будет выполнять рейсы два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на полеты для трех крупных аэропортов Приволжского региона. Решение затронуло воздушные гавани Казани, Оренбурга и Ульяновска, где был приостановлен прием и выпуск воздушных судов.

