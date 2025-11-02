Небо над тремя российскими аэропортами закрыли для полетов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на выполнение авиационных операций в трех крупных аэропортах Приволжского региона. Решение затронуло воздушные гавани Казани, Оренбурга и Ульяновска, где приостановлен прием и выпуск воздушных судов.

Согласно официальному заявлению ведомства, принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Ограничения введены в соответствии с установленными процедурами.

Аэропорты Казань, Оренбург, Ульяновск: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что аналогичная участь постигла аэропорты Краснодара и Сочи. Соответствующее решение распространяется на прием и выпуск воздушных судов в данных воздушных гаванях.

Также в международном аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого самолет Airbus A321 совершил вынужденную посадку в Астрахани, когда летел из столичного Домодедово в Сочи. Причиной экстренного приземления стало срабатывание аварийной сигнализации на борту воздушного лайнера.