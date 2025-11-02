Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 01:44

Еще два российских аэропорта закрылись для пассажиров

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара и Сочи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на выполнение авиационных операций в воздушных гаванях Краснодара и Сочи. Соответствующее решение распространяется на прием и выпуск воздушных судов в данных аэропортах.

Как пояснили в ведомстве, принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов и защиту пассажиров. Пассажирам, планирующим вылеты из аэропортов Краснодара и Сочи, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов.

Специалисты Росавиации и администрации аэропортов осуществляют постоянный мониторинг ситуации для оперативного принятия решений о смягчении или отмене ограничительных мер. На данный момент временные ограничения действуют до поступления дальнейших указаний от компетентных органов.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера также связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

До этого стало известно, что летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.

