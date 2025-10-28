Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове

Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщил Telegram-канал Aviaincident. Врачи не смогли спасти мужчину.

Инцидент произошел 23 октября. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. После экстренной посадки самолет продолжил полет в Екатеринбург.

Ранее транспортный самолет Ил-76 экстренно посадили в красноярском аэропорту Черемшанка. При этом после приземления борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В конце августа самолет из Читы совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. По данным источника, это произошло из-за ложного срабатывания сигнализации. На борту находились 160 пассажиров. В результате борт успешно приземлился, никто не пострадал.

До этого самолет Airbus A321 совершил вынужденную посадку в Астрахани, когда летел из столичного Домодедово в Сочи. Причиной экстренного приземления стало срабатывание аварийной сигнализации на борту воздушного лайнера. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром и успешно сел.