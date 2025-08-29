День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:46

Самолет из Читы экстренно сел после сигнала тревоги

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет из Читы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет из Читы совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга Кольцово, информирует E1.ru. По данным источника, это произошло из-за ложного срабатывания сигнализации. На борту находились 160 пассажиров.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что сигнализация о возможном задымлении пожарного отсека сработала во время снижения воздушного судна. В результате борт успешно приземлился, никто не пострадал. Telegram-канал Ural Mash отметил, что на земле собираются аварийные службы.

Ранее самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Причиной стали технические неполадки во время рейса в Советскую Гавань. Экипаж обнаружил неисправность сразу после взлета.

Самолет Airbus A321 совершил вынужденную посадку в Астрахани 7 августа, когда летел из столичного Домодедово в Сочи. Причиной экстренного приземления стало срабатывание аварийной сигнализации на борту воздушного лайнера. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром и успешно сел.

Россия
регионы
Чита
Екатеринбург
самолеты
рейсы
аэропорты
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Известный рок-музыкант рассказал, из-за чего отказывается от концертов
Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино
Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе
Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие
В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.