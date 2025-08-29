Самолет из Читы экстренно сел после сигнала тревоги В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет из Читы

Самолет из Читы совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга Кольцово, информирует E1.ru. По данным источника, это произошло из-за ложного срабатывания сигнализации. На борту находились 160 пассажиров.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что сигнализация о возможном задымлении пожарного отсека сработала во время снижения воздушного судна. В результате борт успешно приземлился, никто не пострадал. Telegram-канал Ural Mash отметил, что на земле собираются аварийные службы.

Ранее самолет с 14 пассажирами совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Причиной стали технические неполадки во время рейса в Советскую Гавань. Экипаж обнаружил неисправность сразу после взлета.

Самолет Airbus A321 совершил вынужденную посадку в Астрахани 7 августа, когда летел из столичного Домодедово в Сочи. Причиной экстренного приземления стало срабатывание аварийной сигнализации на борту воздушного лайнера. Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром и успешно сел.