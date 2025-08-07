Сигнал тревоги вынудил экипаж экстренно увести самолет на запасной аэродром

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани, сообщила пресс-служба перевозчика. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.

На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва — Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани, — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что причиной вынужденной посадки стало задымление в одном из багажных отсеков. Там отметили, что уже готовят резервный самолет для отправки пассажиров в Сочи.

Ранее на пути из Благовещенска в Тынду разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

Позже выяснилось, что один из черных ящиков оказался поврежден. Носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились.