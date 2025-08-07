Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:35

Сигнал тревоги вынудил экипаж экстренно увести самолет на запасной аэродром

Рейс Москва — Сочи экстренно сел в Астрахани из-за сигнала тревоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Сочи, совершил вынужденную посадку в Астрахани, сообщила пресс-служба перевозчика. Причиной стало срабатывание аварийной сигнализации на борту.

На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва — Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани, — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что причиной вынужденной посадки стало задымление в одном из багажных отсеков. Там отметили, что уже готовят резервный самолет для отправки пассажиров в Сочи.

Ранее на пути из Благовещенска в Тынду разбился пассажирский самолет Ан-24. На борту находились 49 человек, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось. По предварительным данным, лайнер пропал с радаров при попытке зайти на второй круг.

Позже выяснилось, что один из черных ящиков оказался поврежден. Носитель параметрической информации — магнитная лента — был уничтожен пожаром, но данные речевого самописца сохранились.

самолеты
авиакомпании
сигналы
тревога
задымления
рейсы
Астрахань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.