«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО Путин в новогоднем обращении заявил, что бойцы СВО сражаются за родину и правду

Военнослужащие в зоне СВО сражаются за родину, правду и справедливость, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении на телеканале «Россия 1». Глава государства добавил, что миллионы россиян переживают за тех, кто сейчас находится на передовой.

Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России — уверяю вас! — вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России, — произнес глава государства.

Ранее сообщалось, что жители Камчатки и Чукотки первыми увидели новогоднее обращение Путина. Президент поздравил россиян с наступившим 2026 годом, пожелав здоровья, счастья и любви в наступившем 2026 году. По его словам, российский народ своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны.

До этого Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Новым годом. Также поздравления направлены ряду бывших глав зарубежных государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.