Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 15:38

«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО

Путин в новогоднем обращении заявил, что бойцы СВО сражаются за родину и правду

Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие в зоне СВО сражаются за родину, правду и справедливость, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении на телеканале «Россия 1». Глава государства добавил, что миллионы россиян переживают за тех, кто сейчас находится на передовой.

Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России — уверяю вас! — вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России, — произнес глава государства.

Ранее сообщалось, что жители Камчатки и Чукотки первыми увидели новогоднее обращение Путина. Президент поздравил россиян с наступившим 2026 годом, пожелав здоровья, счастья и любви в наступившем 2026 году. По его словам, российский народ своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны.

До этого Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с Новым годом. Также поздравления направлены ряду бывших глав зарубежных государств и правительств, в частности Раулю Кастро, Роберту Кочаряну, Нурсултану Назарбаеву, Сержу Саргсяну, Герхарду Шредеру.

бойцы
пожелания
обращения
поздравления
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гости на пороге не застанут вас врасплох: готовим быстрые сырные рулетики
Новогоднее обращение Путина чуть не побило рекорд по краткости
Объявлен год проведения микропереписи в России
Курск, Аляска, парад Победы: 10 важнейших событий 2025-го по версии NEWS.ru
Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин
Из-за стола или с дивана — в зал: как безопасно вернуться к тренировкам
Медведев в новогоднем поздравлении заговорил о близости победы
Снегопад парализовал Сочи
В эфире «радиостанции Судного дня» снова заиграла необычная музыка
«Миллионы людей с вами»: Путин обратился к бойцам СВО
В новогоднем обращении Путин обозначил курс России на будущее
Лукашенко рассказал, что предупреждал Путина об опасности покушения
Навес частного дома не выдержал натиска стихии и убил человека
Полковник раскрыл, чем может обернуться нежелание Зеленского идти на мир
Астрологи раскрыли самые удачные и опасные дни 2026 года для Весов
На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина
Астрологи рассказали, кто окажется на коне в 2026 году
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Стало известно, что Долина пожелала россиянам в 2026 году
Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.