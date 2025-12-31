На Камчатке увидели новогоднее обращение Путина Путин пожелал россиянам здоровья, счастья и любви в 2026 году

Жители Камчатки и Чукотки первыми увидели новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Глава государства в эфире телеканала «Россия 24» поздравил россиян с наступившим 2026 годом, пожелав здоровья, счастья и любви.

Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его с самыми близкими — с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, — вы всегда рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно любви, которая вдохновляет, — пожелал Путин.

Президент отметил, что российский народ своими успехами слагает новые главы тысячелетней истории страны. Он также выразил поддержку участникам специальной военной операции, подчеркнув, что они взяли на себя ответственность сражаться за родину. Путин добавил, что страна верит в своих бойцов и победу.

Обращение традиционно транслировалось в самых отдаленных регионах России перед наступлением Нового года. Разница во времени Камчатки и Чукотки с Москвой составляет девять часов, поэтому их жители первыми встретили наступивший 2026 год.

До этого представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год на «красном коне». Дипломат также пожелала соотечественникам наполнить жизнь любовью, здоровья, сил, терпения и веры.