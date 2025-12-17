На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление Задымление произошло на борту летевшего из Алма-Аты в Астану самолета

На борту самолета Air Astana, летевшего из Алма-Аты в Астану, произошло задымление, сообщил комитет гражданской авиации Минтранса Казахстана в своем Telegram-канале. После подачи сигнала бедствия воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

Экипаж ВС объявил сигнал бедствия из-за задымления в салоне воздушного судна, — говорится в сообщении.

Среди экипажа и пассажиров нет пострадавших. После посадки самолета была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Ранее московский аэропорт Шереметьево не подтвердил данные о якобы возгорании двигателя самолета Boeing 777. Речь идет о воздушном судне авиакомпании Nordwind («Северный ветер»). Аэропорт работает в штатном режиме.

До этого стало известно, что гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк. По словам пилота, дистанция между самолетами составляла всего 3–5 километров.