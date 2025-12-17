Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 08:35

На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление

Задымление произошло на борту летевшего из Алма-Аты в Астану самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На борту самолета Air Astana, летевшего из Алма-Аты в Астану, произошло задымление, сообщил комитет гражданской авиации Минтранса Казахстана в своем Telegram-канале. После подачи сигнала бедствия воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

Экипаж ВС объявил сигнал бедствия из-за задымления в салоне воздушного судна, — говорится в сообщении.

Среди экипажа и пассажиров нет пострадавших. После посадки самолета была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Ранее московский аэропорт Шереметьево не подтвердил данные о якобы возгорании двигателя самолета Boeing 777. Речь идет о воздушном судне авиакомпании Nordwind («Северный ветер»). Аэропорт работает в штатном режиме.

До этого стало известно, что гражданский самолет американской авиакомпании JetBlue едва избежал столкновения в воздухе с самолетом-заправщиком Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел недалеко от побережья Венесуэлы, когда лайнер выполнял рейс из аэропорта Кюрасао в Нью-Йорк. По словам пилота, дистанция между самолетами составляла всего 3–5 километров.

Казахстан
Астана
Алма-Ата
самолеты
задымления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евростат оценил огромные масштабы обрушения немецкого экспорта в Россию
На борту самолета казахской авиакомпании произошло задымление
Российские дроны уничтожили две САУ «Гвоздика» в Сумской области
Названо число россиян, занимающихся дропперством
Стало известно об идее США укрепить ВСУ
В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями
Горячая французская закуска за 15 минут: вкуснейший сыр с помидорами
В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Российские «Герани» уничтожили штаб батальона беспилотников ВСУ
Три человека пострадали при пожаре в высотке в Гонконге
Пропустившую ученика с ножом охранницу отправили за решетку
Синоптик рассказал, когда в Москву снова вернутся морозы и снег
Назван неочевидный анализ, выявляющий причину проблем с потенцией
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Опорники в руинах, пытки военнопленных: новости СВО к утру 17 декабря
«Не верю!»: певица Слава усомнилась в искренности Долиной
Украинские гадалки начали давать прогнозы по теме конфликта
«Никаких мер поддержки»: Евросоюз оставил Грузию без финансовой помощи
В Австралии признали героизм россиян, погибших в борьбе с террористами
Губернатор перечислил последствия атаки ВСУ на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.