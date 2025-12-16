Новый год-2026
16 декабря 2025 в 11:12

Шереметьево ответило на сообщения о возгорании двигателя Boeing

Аэропорт Шереметьево опроверг факт возгорания двигателя самолета Nordwind

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московский аэропорт Шереметьево не подтвердил данные о якобы возгорании двигателя самолета Boeing 777, пишет РИА Новости. Речь идет о воздушном судне авиакомпании Nordwind («Северный ветер»). Аэропорт работает в штатном режиме.

Факт возгорания не подтверждаем, аэропорт продолжает обеспечивать взлет и посадку воздушных судов и обслуживать пассажиров, — уточнили в Шереметьево.

На онлайн-табло на сайте аэропорта указано, что рейс на Кубу выполняет Boeing 777. Борт должен вылететь из Москвы в Кайо-Коко в 13:25 (мск) вместо 07:05 в связи с переносом.

До этого появились сообщения, что у самолета якобы загорелся двигатель, когда воздушное судно оторвалось от земли. Сведений о пострадавших или дополнительных мерах не представлено. В профильных ведомствах ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно, что бизнес-джет разбился вблизи международного аэропорта города Толука (штат Мехико, Мексика). Борт вылетел из Акапулько и направлялся в Толуку. В результате авиакатастрофы погибли 10 человек.

