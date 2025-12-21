Новый год-2026
21 декабря 2025 в 20:49

Названы дата и место следующего заседания ЕАЭС

Токаев заявил о проведении следующего заседания ЕАЭС 28–29 мая в Астане

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Следующее заседание ЕАЭС пройдет 28–29 мая 2026 года в Астане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Глава республики также призвал устранить барьеры во взаимной торговле стран объединения, передает ТАСС.

Следующее заседание, как уже договорились, экономического союза, состоится 28–29 мая 2026 года в Астане, — отметил Токаев.

Президент Казахстана также подчеркнул, что совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам года вырастет на 2%. По его словам, в ближайшие два года экономический рост объединения приобретет устойчивый характер.

Кроме того, Токаев добавил, что, несмотря на глобальные потрясения последних лет, странам удалось сохранить позитивную экономическую динамику. В рамках объединения обеспечен рост взаимной торговли, уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Он подчеркнул, что сотрудничество внутри объединения продолжает последовательно развиваться.

ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
Астана
заседания
