10 февраля 2026 в 16:38

В российском посольстве анонсировали визит Путина в Казахстан

Посол РФ в Астане Бородавкин: Путин посетит Казахстан в 2026 году

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан в 2026 году, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. По его словам, точные сроки визита пока не определены.

В этом году планируется ответный визит в Казахстан нашего президента, пока даты не определены, — сказал Бородавкин.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что Путин и американский президент Дональд Трамп ведут работу над налаживанием диалога между двумя странами. Он отметил, что главы государств поставили задачу вернуть двусторонние отношения хотя бы к подобию нормальности.

До этого посол России в Ашхабаде Иван Волынкин заявил, что Путин примет участие в Совете глав стран СНГ 9 октября в Туркмении. Он добавил, что республику также посетит глава МИД РФ Сергей Лавров.

В начале января венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Будапешт ожидает встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для разрешения украинского кризиса. Глава правительства республики рассчитывает на заключение мирного соглашения.

