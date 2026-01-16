Российский посол заявил об участии Путина в Совете глав стран СНГ Посол РФ в Туркмении: Путин примет участие в Совете глав стран СНГ 9 октября

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Совете глав стран СНГ 9 октября в Туркмении, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин. Он добавил, что республику также посетит глава МИД РФ Сергей Лавров.

9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» <…> запланировано очередное заседание Совета глав государств — членов СНГ, в котором примет участие президент России Владимир Владимирович Путин, — сказал Волынкин.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, в том числе европейскими. По его словам, Москва готова восстановить отношения с государствами ЕС. Он также отметил, что Россия нацелена на достижение долгосрочного мира, гарантирующего безопасность всех сторон.

До этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что Будапешт ожидает встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для разрешения украинского кризиса. Глава правительства республики рассчитывает на заключение мирного соглашения. При этом Орбан добавил, что на данный момент не запланирован визит Путина в Венгрию.