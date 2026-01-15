Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:00

Путин объяснил истинную цель России на Украине

Путин: Россия стремится к достижению долгосрочного мира на Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия нацелена на достижение долгосрочного мира, гарантирующего безопасность всех сторон, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства выразил надежду, что в Киеве также придут к этому пониманию, передает пресс-служба Кремля.

Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет, — сказал российский лидер.

Путин в ходе церемонии вручения также подчеркнул, что Россия заинтересована поддерживать взаимовыгодные отношения со всеми партнерами. Он добавил, что в современном многообразном и взаимосвязанном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависит всеобщая стабильность и безопасность.

При этом практику «поучения жизни» в международных делах глава государства раскритиковал. Он отметил, что дипломатия все чаще подменяется односторонними и опасными действиями, когда вместо диалога сильные стороны пытаются диктовать свою волю. По его словам, поиск консенсуса и компромиссов уступает место монологу и приказам.

