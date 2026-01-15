Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 16:57

Путин раскритиковал практику «поучения жизни» в международных делах

Путин: международная дипломатия уступает место монологу сильных

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Дипломатия все чаще подменяется односторонними и опасными действиями, когда вместо диалога сильные стороны пытаются диктовать свою волю и поучать других, как жить, заявил президент России Владимир Путин в ходе вручения верительных грамот. Он подчеркнул, что поиск консенсуса и компромиссов уступает место монологу и приказам, передает сайт Кремля.

При этом дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяются односторонними, причем весьма опасными действиями. И вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по «праву сильного» считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы, — говорится в сообщении.

Ранее Алексей Маленко назначен послом РФ в Мавритании по указу российского лидера. Также глава государства освободил от этой должности Бориса Жилко.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что повторяющиеся заявления президента Франции Эммануэля Макрона о скором контакте с российским коллегой несерьезны и являются игрой на публику. На пресс-конференции он отметил, что обсуждение важных вопросов требует конкретных предложений, а не «микрофонной дипломатии», которая не приводит к позитивным результатам.

