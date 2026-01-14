Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 14:17

«Это несерьезно»: Лавров резко высказался об одной фразе Макрона о Путине

Лавров назвал несерьезными слова Макрона о диалоге с Путиным

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Повторяющиеся заявления президента Франции Эммануэля Макрона о скором контакте с российским коллегой Владимиром Путиным несерьезны, таким образом он играет на публику, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции он отметил, что обсуждение серьезных вопросов требует конкретных предложений, а не «микрофонной дипломатии», которая ни к чему хорошему не приводит.

Когда, вот как господин Макрон, кто-то заявляет: «Я вот буду разговаривать, нам все равно придется с Путиным разговаривать, и вот я через несколько недель что-то там предложу» — это несерьезно. Это работа на публику, микрофонная дипломатия, мегафонная дипломатия, которая никогда ни к чему хорошему не приводила, — сказал Лавров.

Ранее Макрон объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером в ближайшие недели. Он подчеркнул, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с руководством России.

Тем не менее французский источник заявил, что Париж пока не приступил к проработке контактов президента с Путиным. При этом он добавил, что такие контакты нельзя исключать в будущем, так как Франция готова к диалогу с Москвой по двусторонним и многосторонним каналам.

Сергей Лавров
Эммануэль Макрон
Владимир Путин
переговоры
Франция
Россия
