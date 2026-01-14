В Париже пролили свет на планы контактов Макрона с Путиным ТАСС: Франция не приступала к проработке контактов Макрона с Путиным

Париж еще не приступал к проработке контактов президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил ТАСС французский источник. Он добавил, что их нельзя исключать в будущем, поскольку республика готова к диалогу с Москвой по двусторонним или многосторонним дипломатическим каналам.

Пока никакого конкретного разговора на этом уровне не планируется, хотя ничто не исключено, — сказал собеседник агентства.

Ранее Макрон объявил о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. По некоторым сведениям, переговоры могут состояться в ближайшие недели. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание, что Макрон стал более осторожным и дистанцируется от позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, обратившись к диалогу с Москвой. По его мнению, Париж теперь стремится к сближению с подходом Италии.