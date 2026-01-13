Путин назначил нового посла в Мавритании Путин назначил Маленко послом России в Мавритании

Алексей Маленко назначен послом РФ в Мавритании, следует из указа президента России Владимира Путина. Также глава государства освободил от должности посла в Мавритании Бориса Жилко.

О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании. Назначить Маленко Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Исламской Республике Мавритании, — говорится в документе.

Ранее Анна Пономарева была назначена новым чрезвычайным и полномочным послом в Чешской Республике. Соответствующий указ подписал Путин. Другим документом от должности был освобожден Александр Змеевский.

До этого стало известно о смерти бывшего посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он умер на 97-м году жизни. Качин руководил диппредставительством в Ханое с 1986 до 1990 года. В МИД назвали смерть Качина невосполнимой потерей.

Также Путин назначил Александра Алимова новым заместителем главы МИД России. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.