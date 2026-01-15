Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, в том числе европейскими, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, Москва готова восстановить отношения с государствами ЕС.

Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, без исключения, странами, — сказал глава государства.

Глава государства в ходе церемонии также заявил, что Россия нацелена на достижение долгосрочного мира, гарантирующего безопасность всех сторон. Он выразил надежду, что в Киеве также придут к этому пониманию.

При этом практику «поучения жизни» в международных делах глава государства раскритиковал. Он отметил, что дипломатия все чаще подменяется односторонними и опасными действиями, когда вместо диалога сильные стороны пытаются диктовать свою волю. По его словам, поиск консенсуса и компромиссов уступает место монологу и приказам.