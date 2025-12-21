Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС

ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что сотрудничество внутри объединения продолжает последовательно развиваться, передает пресс-служба Кремля.

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться, — отметил глава государства.

Ранее представитель ОДКБ Юрий Шувалов заявил, что ситуация в мире становится принципиально более опасной, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных опережающих решений. Он отметил, что мир находится в решающей фазе перехода к новому, еще не сформировавшемуся порядку.

Политолог Александр Гущин между тем выразил мнение, что многополярный мир не станет панацеей от международных конфликтов. По его словам, это потребует новой системы согласования.