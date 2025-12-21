Новый год-2026
21 декабря 2025 в 17:01

Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС

Путин назвал ЕАЭС самостоятельным центром будущего многополярного мира

Владимир Путин
ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что сотрудничество внутри объединения продолжает последовательно развиваться, передает пресс-служба Кремля.

Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться, — отметил глава государства.

Ранее представитель ОДКБ Юрий Шувалов заявил, что ситуация в мире становится принципиально более опасной, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных опережающих решений. Он отметил, что мир находится в решающей фазе перехода к новому, еще не сформировавшемуся порядку.

Политолог Александр Гущин между тем выразил мнение, что многополярный мир не станет панацеей от международных конфликтов. По его словам, это потребует новой системы согласования.

