Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 21:38

«Нам нужны»: Гутерриш призвал к регулированию многополярного мира

Гутерриш призвал создать сильные институты в многополярном мире

Читайте нас в Дзен

Необходимо создать сильные институты, чтобы не допустить конфронтации в условиях многополярного мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции. Он напомнил, что аналогичная ситуация сложилась накануне Первой мировой войны.

Европа перед Первой мировой войной была многополярной, но в отсутствие эффективных многосторонних институтов результатом стали конфронтация и война. Чтобы многополярность обеспечивала равновесие, процветание и мир, нам нужны сильные многосторонние институты, легитимность которых основана на общей ответственности и общих ценностях, — отметил Гутерриш.

По его словам, инклюзивная многополярность должна основываться на партнерстве, совместной торговле и международном сотрудничестве. Генсек ООН отметил, что сетевая структура позволит избежать исторических ошибок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва работает над возобновлением работы в формате Россия — Индия — Китай. По его словам, этот формат положил начало формированию многополярного миропорядка.

ООН
Антониу Гутерриш
многополярный мир
институты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работает курьером? Как живет пилот Сергей Белов, посадивший самолет в поле
«Будет мальчик!»: МакSим провела гендер-пати на концерте
«Нам нужны»: Гутерриш призвал к регулированию многополярного мира
В Москве ищут желающего купить самый дорогой офис в России
Путин распорядился вывести госкомпании России на биржу
Россиянку заочно осудили за вступление в террористический батальон
В Минимущества Тверской области объяснили, почему Клишина «стала бомжом»
«Та куртка»: раскрыта неожиданная деталь встречи Путина и президента ОАЭ
Трамп заявил о личной договоренности с Путиным насчет ударов по Киеву
Запрещенные фразы: какие слова в переводах приводят к блокировке карты
Актриса фильма «Восток-Запад» ушла из жизни после борьбы с онкологией
Гендиректор Шереметьево раскрыл нюансы сделки по приобретению Домодедово
В Госдуме ответили на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз
Генсек ООН объявил о кризисе мирового порядка
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад
Международные резервы России достигли исторического максимума
Эрнст рассказал, как технологии влияют на потребление ТВ-контента молодежью
В России может исчезнуть деревня-призрак
Ушаков не согласился с позицией Рубио по урегулированию на Украине
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.