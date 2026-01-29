«Нам нужны»: Гутерриш призвал к регулированию многополярного мира Гутерриш призвал создать сильные институты в многополярном мире

Необходимо создать сильные институты, чтобы не допустить конфронтации в условиях многополярного мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции. Он напомнил, что аналогичная ситуация сложилась накануне Первой мировой войны.

Европа перед Первой мировой войной была многополярной, но в отсутствие эффективных многосторонних институтов результатом стали конфронтация и война. Чтобы многополярность обеспечивала равновесие, процветание и мир, нам нужны сильные многосторонние институты, легитимность которых основана на общей ответственности и общих ценностях, — отметил Гутерриш.

По его словам, инклюзивная многополярность должна основываться на партнерстве, совместной торговле и международном сотрудничестве. Генсек ООН отметил, что сетевая структура позволит избежать исторических ошибок.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва работает над возобновлением работы в формате Россия — Индия — Китай. По его словам, этот формат положил начало формированию многополярного миропорядка.