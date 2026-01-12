Эпоха однополярного господства США завершилась, на смену ей формируется новый мировой порядок, сообщает New York Times. Страны объединений G20 и БРИКС могли бы взять на себя координацию глобальных кризисов, дополняя реформированную ООН, сказано в сообщении.

Хотя Соединенные Штаты остаются очень могущественной страной, способной подчинять других своей воле, дни их однополярного господства прошли. Агрессию администрации Трампа лучше всего понимать как всплеск крайнего одностороннего подхода. Действительно, из тумана начинают проглядывать новые модели взаимодействия. По мере того как глобальное господство Америки угасает, формируется новый мир — нравится это Вашингтону или нет, — говорится в статье.

Ранее обозреватели итальянского издания L’AntiDiplomatico констатировали, что применение российского ракетного комплекса «Орешник» на Украине вызвало серьезную дискуссию в европейском экспертном сообществе о смене глобальных правил игры. По их мнению, удар не только продемонстрировал военную мощь, но и непоколебимую решимость России в достижении заявленных целей.

До этого бывший начальник Генштаба Франции генерал Пьер де Вилье высказал мнение, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией. Экс-военачальник констатировал, что украинские силы терпят поражение на фронте. Он призвал искать дипломатическое решение и пути к миру.