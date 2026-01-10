Применение российского ракетного комплекса «Орешник» на Украине вызвало серьезную дискуссию в европейском экспертном сообществе о смене глобальных правил игры, констатировали обозреватели итальянского издания L’AntiDiplomatico. По их мнению, удар не только продемонстрировал военную мощь, но и непоколебимую решимость России в достижении заявленных целей.

Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем, — подчеркивают журналисты.

Таким образом, «Орешник» позиционируется не просто как средство поражения, а как инструмент демонтажа старого миропорядка. А демонстрация возможностей «Орешника» показала, что однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, уже «под вопросом».

Авторы констатировали, что Москва успешно подтвердила свое право на ответные меры в условиях нарастающего давления, а страны НАТО были вынуждены признать свою уязвимость.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, в ударе был задействован ракетный комплекс «Орешник».