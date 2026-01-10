Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 15:58

Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире

L’AntiDiplomatico: удар России «Орешником» показал странам НАТО их слабости

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Применение российского ракетного комплекса «Орешник» на Украине вызвало серьезную дискуссию в европейском экспертном сообществе о смене глобальных правил игры, констатировали обозреватели итальянского издания L’AntiDiplomatico. По их мнению, удар не только продемонстрировал военную мощь, но и непоколебимую решимость России в достижении заявленных целей.

Становится очевидным провал западной стратегии: обещанная Вашингтоном и Брюсселем контролируемая эскалация превращается во все более технологичный и опасный конфликт, в то время как Европа выглядит уязвимым зрителем, — подчеркивают журналисты.

Таким образом, «Орешник» позиционируется не просто как средство поражения, а как инструмент демонтажа старого миропорядка. А демонстрация возможностей «Орешника» показала, что однополярный мир, основанный на военном превосходстве Запада, уже «под вопросом».

Авторы констатировали, что Москва успешно подтвердила свое право на ответные меры в условиях нарастающего давления, а страны НАТО были вынуждены признать свою уязвимость.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. По данным ведомства, в ударе был задействован ракетный комплекс «Орешник».

ракета «Орешник»
НАТО
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Шерегеше туристов массово сразил ротавирус после посещения бара
Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием
Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану
Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире
Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»
Пролив Дарданеллы временно заблокирован
В Махачкале закрыли небо
В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море
Известный турецкий актер попался с наркотиками
Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие
Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей
Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали
ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе
«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение
Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком
В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ
Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни
Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.