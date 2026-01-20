Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:47

Лавров заявил о планах возродить формат Россия — Индия — Китай

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Москва работает над возобновлением работы в формате Россия — Индия — Китай, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, этот формат положил начало формированию многополярного миропорядка.

[Многополярный миропорядок] формируется постепенно, но уверенно <…>. И это было одновременно <…> с инициативой начать процесс сотрудничества в треугольнике России, Индии, Китая — РИК, который до сих пор существует, хотя давно не собирался, но никто его не отменял, и мы работаем над возобновлением его деятельности, — сказал он.

Лавров на пресс-конференции также заявил, что Москва привержена поиску дипломатического решения конфликта на Украине. По его словам, Россия демонстрировала добрую волю и всегда была готова к политическим договоренностям. Тем не менее западные партнеры предпринимали все возможное для срыва достигнутых договоренностей на каждом этапе кризиса. Речь идет прежде всего о европейских лидерах, указал глава российской дипломатии.

Лавров в ходе выступления также подчеркнул, что европейские лидеры сохраняют планы нанести России стратегическое поражение. По его словам, для этих целей большинство стран Запада используют Украину.

Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
Китай
Индия
