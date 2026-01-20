Лавров заявил о планах возродить формат Россия — Индия — Китай

Москва работает над возобновлением работы в формате Россия — Индия — Китай, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, этот формат положил начало формированию многополярного миропорядка.

[Многополярный миропорядок] формируется постепенно, но уверенно <…>. И это было одновременно <…> с инициативой начать процесс сотрудничества в треугольнике России, Индии, Китая — РИК, который до сих пор существует, хотя давно не собирался, но никто его не отменял, и мы работаем над возобновлением его деятельности, — сказал он.

Лавров на пресс-конференции также заявил, что Москва привержена поиску дипломатического решения конфликта на Украине. По его словам, Россия демонстрировала добрую волю и всегда была готова к политическим договоренностям. Тем не менее западные партнеры предпринимали все возможное для срыва достигнутых договоренностей на каждом этапе кризиса. Речь идет прежде всего о европейских лидерах, указал глава российской дипломатии.

Лавров в ходе выступления также подчеркнул, что европейские лидеры сохраняют планы нанести России стратегическое поражение. По его словам, для этих целей большинство стран Запада используют Украину.