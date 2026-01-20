«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров

Европейские лидеры сохраняют планы нанести России стратегическое поражение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, для этих целей большинство стран Запада используют Украину.

Я уже не говорю о стремлении большинства стран Запада продолжать использовать Киев для вооруженного противостояния с Россией. Цель — нанесение нам стратегического поражения — уже так часто не звучит, но <…> сохраняется в головах и планах европейских лидеров, — подчеркнул Лавров.

Глава ведомства также отметил, что сегодня в мире идет игра под названием «кто сильнее, тот и прав». При этом дипломат уточнил, что Западу не удалось добиться изоляции России, а Москва будет и дальше последовательно отстаивать свои интересы. В то же время РФ готова взаимодействовать на внешнем контуре со всеми, кто хочет работать без шантажа на основе взаимности, резюмировал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Заседание было посвящено текущим вопросам в сфере безопасности и участию России в строительстве многополярного мира. Докладчиком выступил глава МИД РФ.