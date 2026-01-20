«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине

Москва привержена поиску дипломатического решения конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия демонстрировала добрую волю и всегда была готова к политическим договоренностям.

Мы привержены <...> поиску дипломатического решения украинского кризиса. Если посмотреть на историю этого кризиса начиная с 2014 года и особенно в период с 2022 года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей, — сказал министр.

Тем не менее западные партнеры предпринимали все возможное для срыва достигнутых договоренностей на каждом этапе кризиса, указал глава российской дипломатии. По его словам, речь идет прежде всего о европейских лидерах.

Лавров в ходе выступления также подчеркнул, что европейские лидеры сохраняют планы нанести России стратегическое поражение. По его словам, для этих целей большинство стран Запада используют Украину.