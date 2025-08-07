Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:53

Политолог оценил, спасет ли многополярный мир от конфликтов

Политолог Гущин: многополярный мир не станет панацеей от конфликтов

Александр Гущин Александр Гущин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многополярный мир не станет панацеей от международных конфликтов, заявил политолог Александр Гущин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это потребует новой системы согласования.

Политолог подчеркнул, что будет сложнее, чем в 1990-е годы. Он пояснил, что тогда система хоть и не была выгодной для России, но была понятной с точки зрения ведения диалога и принятия решений на международной арене.

А здесь это диалог не просто разных государств, а разных стратегических культур международных отношений. Это требует очень серьезной проработки и такого долгосрочного выстраивания, — пояснил Гущин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада неоднозначно воспринимают тенденцию к укреплению многополярного мира. По его словам, глобальные Юг и Восток, в свою очередь, видят в этом шанс укрепить собственную суверенность.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что основные структуры ООН должны быть адаптированы к реалиям современного многополярного мира. По его словам, нельзя останавливаться «в преодолении юридических пробелов».

политологи
многополярный мир
конфликты
международные отношения
Валерия Доброва
В. Доброва
Сергей Петров
С. Петров
