Политолог оценил, спасет ли многополярный мир от конфликтов Политолог Гущин: многополярный мир не станет панацеей от конфликтов

Многополярный мир не станет панацеей от международных конфликтов, заявил политолог Александр Гущин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это потребует новой системы согласования.

Политолог подчеркнул, что будет сложнее, чем в 1990-е годы. Он пояснил, что тогда система хоть и не была выгодной для России, но была понятной с точки зрения ведения диалога и принятия решений на международной арене.

А здесь это диалог не просто разных государств, а разных стратегических культур международных отношений. Это требует очень серьезной проработки и такого долгосрочного выстраивания, — пояснил Гущин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада неоднозначно воспринимают тенденцию к укреплению многополярного мира. По его словам, глобальные Юг и Восток, в свою очередь, видят в этом шанс укрепить собственную суверенность.

Также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что основные структуры ООН должны быть адаптированы к реалиям современного многополярного мира. По его словам, нельзя останавливаться «в преодолении юридических пробелов».