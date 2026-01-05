Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле

Специальную военную операцию на Украине нельзя сравнивать с операцией США в Венесуэле, в ходе которой похитили президента Николаса Мадуро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что данные события имеют существенные различия и их сравнение некорректно, передает ТАСС.

Это разные вещи. Считаю, что сравнивать их неправильно, — прокомментировал Орбан.

Ранее сообщалось, что Мадуро был доставлен в суд из следственного изолятора в Бруклине. На опубликованных кадрах видно, как главу государства в наручниках ведут федеральные агенты. Заседание назначено на 20:00 по московскому времени. Мадуро обвиняется в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и контрабанде кокаина в США.

До этого правительство Швейцарии заблокировало счета Мадуро и его окружения, чтобы предотвратить вывод средств за границу. Ограничения пока не касаются членов действующего правительства Венесуэлы. Страна призвала все стороны к сдержанности и соблюдению международных принципов, выступая за мирное разрешение конфликта и уважение границ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.