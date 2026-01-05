Атака США на Венесуэлу
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова

Ирина Пегова Ирина Пегова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Ирина Пегова проводит новогодние праздники на жарком курорте вместе с возлюбленным — актером Сергеем Мариным, который младше ее на девять лет. Что известно об их отношениях, почему она развелась с коллегой Дмитрием Орловым, в каких фильмах Пегова снималась?

Что известно об отношениях Пеговой с Мариным

Пегова опубликовала фотографии с отдыха, где она и Марин запечатлены в спортивных нарядах. Отношения, которые они изначально скрывали, теперь развиваются открыто: пара вместе появляется на светских мероприятиях.

По словам актрисы, на отдыхе они вместе с друзьями сыграли в гольф.

«Было невероятно приятно провести этот день и сыграть в гольф в такой компании. Такие моменты хочется повторять», — написала Пегова в своем блоге.

Роман между артистами завязался на съемках сериала «Царская прививка». Ирина там сыграла главную роль — Екатерины II, а Сергей — ее фаворита Григория Орлова. В сентябре 2025-го они вместе приехали на премьеру фильма «Август».

Что известно о личной жизни Пеговой

В 2005 году Ирина Пегова связала себя узами брака с актером Дмитрием Орловым, известным по роли в фильме «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. В этом союзе у супругов появилась дочь Татьяна. До ее рождения Пегова пережила выкидыш.

«Моя первая беременность окончилась трагично», — говорила она.

В одной из программ Орлов признался, что не поддержал супругу в тот момент.

«Будь я нормальным мужчиной, поддержал бы ее, сказал правильные слова. Но я не поддержал, у меня были претензии. Я даже обиделся на нее за то, что произошло. Это было нормально для недоразвитого мужчины, которого, увы, отец не успел научить, как себя вести», — пояснил артист.

Пара развелась в 2011 году. Актеры не поддерживают отношения. По признанию обоих, они контактируют только по вопросам, касающимся их общей дочери.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что в браке я не была собой ни секунды. Потому что жила жизнью другого человека, жизнью, которую мне пытались навязать. Была человеком, которого из меня делали», — рассказала Пегова о причине развода.

Ирина Пегова Ирина Пегова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем известна Пегова, в каких фильмах снималась

Пегова родилась 18 июня 1978 года в городе Выксе Нижегородской области. После окончания школы поступила на актерское отделение Горьковского театрального училища (ныне — Нижегородское театральное училище имени Е. А. Евстигнеева), спустя два года по приглашению режиссера Петра Фоменко перевелась в ГИТИС.

В 2001 году артистка вошла в состав труппы Московского театра «Мастерская Петра Фоменко», отказавшись от предложения актера Олега Табакова играть в «Табакерке».

«Каждый год звонил летом незадолго до начала очередного театрального сезона и спрашивал: „Ну что, дура, одумалась?“» — рассказывала она.

Пегова дебютировала в кино в 2002 году в фильме «Спартак и Калашников». Широкая популярность пришла к ней после выхода драмы «Прогулка», где Пегова сыграла главную героиню Ольгу. За эту роль она удостоилась премии «Золотой орел» и была отмечена призом фестиваля «Окно в Европу» за лучшую женскую роль.

Актриса также известна зрителям по фильмам «Подруга особого назначения», «Зоя», «Пять невест», «Маша в законе», «Одинокие сердца», «Танкисты своих не бросают», «Экипаж», «Акушерка», «Елки», «Беспринципные» и другим.

В 2024 году президент России Владимир Путин присвоил Пеговой почетное звание народной артистки РФ. Как отметила актриса, этот статус почти ни на что не влияет.

«В нашей стране это не влияет ни на количество ролей, ни на гонорары, а только на место на кладбище», — сказала она.

