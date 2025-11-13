5 премьер недели: от сказки до мистики — кино под любое настроение

5 премьер недели: от сказки до мистики — кино под любое настроение

На этой неделе премьеры в кино будто сговорились: кто-то крадет алмазы, кто-то души, а кто-то — наше спокойствие. Маги, ведьмы, искупление и немного криминала: NEWS.ru рассказывает, какие новинки кино посмотреть в ноябре 2025 года — от «Иллюзии обмана 3» до новой сказки о Бабе-яге.

«Иллюзия обмана 3» — если хочется фокусов и драйва

Для тех, кто любит продуманные сюжеты, авантюры и харизматичных мошенников в духе «Друзей Оушена» и «Престижа».

Если вы скучали по хитроумным трюкам и харизме Вуди Харрельсона — время достать попкорн. Дэниел Атлас (Джесси Айзенберг) собирает старую команду — и к ней примыкают трое молодых фокусников. Вместе им предстоит провернуть новое ограбление — украсть алмаз у могущественного клана. «Магия», адреналин, старые счеты и новые ученики — все как мы любим.

Премьера: 13 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Розамунд Пайк, Морган Фриман.

«Искупление» — если душа требует драмы

Для тех, кто любит сильные размеренные фильмы о человеческой стойкости.

После войны мужчина возвращается в родную деревню — и узнает, что потерял жену, а сын тяжело болен. Но хуже всего то, что местный знахарь объявляет мальчика Антихристом. Густая атмосфера, мрак, религиозный фанатизм и тоска русской души — фильм, после которого хочется просто помолчать.

Премьера: 13 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый, Полина Ватага, Алина Насибуллина, Кирилл Русин, Михаил Евланов, Виктор Михайлов, Кирилл Кяро, Хаски.

«Яга на нашу голову» — если хочется сказки для всей семьи

Добрый, сказочный и чуть-чуть ироничный фильм, который подойдет тем, кто скучает по «Елкам» и «Последнему богатырю».

Маленький Петя уверен, что его новая няня — настоящая Баба-яга. И не ошибается. Старая колдунья потеряла ступу и застряла в мире людей — теперь ей придется не только искать Кощея, но и научить взрослых быть добрее. Ходченкову в роли Яги уже называют открытием сезона.

Премьера: 13 ноября в кинотеатрах.

В ролях: Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Александр Самусев, Денис Прытков, Вероника Тимофеева, Максим Лагашкин, Феодор Кирсанов, Виолетта Антонова, Ирина Романова, Дмитрий Кондратков.

«Гостья»

Для любителей атмосферных сериалов с интригой и мистическим подтекстом — если вам нравился «Псих» или «Топи».

В Калуге следователь расследует загадочную смерть астронома. Параллельно Зоя — женщина с кучей своих бед — помогает девушке, которая ничего не помнит о прошлом. Мистика, расследование и драма о втором шансе в одном флаконе.

Премьера: 13 ноября на «Иви».

В ролях: Ирина Пегова, Даша Верещагина, Алексей Агранович, Денис Прытков, Алексей Розин, Сергей Гилев, Александра Ребенок, Сергей Марин, Сергей Новосад, Анастасия Крылова.

«Обнальщик»

Для любителей остросюжетных триллеров о бизнесе, семье и выживании. Что-то между «Мажором» и «Методом».

Мальчишка-айтишник Леша мечтает покорить Китай своими идеями, но отношения в семье трещат по швам, а отец тонет в долгах. Они начинают обналичивать миллионы для бандитов — и жизнь превращается в игру без правил. Кажется, это редкий случай, когда российский триллер действительно выглядит как Netflix.

Премьера: 13 ноября на Wink.

В ролях: Александр Яценко, Елена Николаева, Федор Кудряшов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова, Ван Шэнь.

