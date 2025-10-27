Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро

Актер Кирилл Кяро обрел популярность благодаря съемкам в сериале «Нюхач». Что известно о его карьере и личной жизни, как он связан с Украиной?

Что известно о карьере и личной жизни Кяро

Кирилл Кяро родился 24 февраля 1975 года в Таллине. После окончания школы переехал в Москву, окончил Театральное училище имени Щукина. В 1999 году вернулся на родину и устроился на работу в Русский театр Эстонии.

Кяро дебютировал в кино в 2002 году в эстонской короткометражке «Избавление». С 2005 года начал активно сниматься в российском кино и обосновался в Москве. Наибольшую известность ему принесла роль эксперта Специального бюро расследований в сериале «Нюхач». На настоящий момент в фильмографии артиста более 170 работ, включая ленты «Убойная сила», «Ликвидация», «Живой», «Лучше, чем люди», «Эпидемия», «Расплата», «Прямой эфир», «Цербер», «Обе две» и другие.

Кяро состоит в отношениях с Юлией Дузь. Она работала в пиар-агентстве Русского театра в Эстонии и вместе с ним переехала в Москву. В 2018 году у пары родилась дочь Мира. Официально отношения они не регистрировали.

«Я завел семью в достаточно позднем возрасте. До этого я даже представить не мог, что у меня родится ребенок. Не представлял, как буду его обеспечивать и растить», — делился он.

Как Кяро относится к Украине и СВО

В период съемок нескольких сезонов сериала «Нюхач» Кирилл Кяро много времени проводил в Киеве. По словам артиста, после начала конфликта на Украине в 2014 году местные жители стали циничнее.

«Люди в Киеве стали циничнее, пессимистичнее, потому что на Украине кризис. В нашей команде плечом к плечу работают русские и украинцы. У нас были теплые отношения, живем дружной семьей. Никто не высказывает свои политические взгляды», — рассказывал он.

Кирилл Кяро Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После начала спецоперации Кяро уехал в Эстонию, однако позднее объяснил в соцсетях, что поехал на родину лишь повидаться с родными. Также актер опубликовал пост, в котором признался в любви к Киеву.

«То, что сейчас происходит, не укладывается в голове. Чем бы ты ни занимался, где бы ты ни был, все равно в мыслях там, где родственники, друзья и коллеги. Они все понимают и верят, что это не моя „спецоперация“, но им от этого не легче. Нас связывало другое — наше общее дело, наше творчество, мы верили, что делаем что-то, что мир сделает лучше. Киев — город, который я очень люблю! Город, в котором я был счастлив!» — написал он.

При этом Кяро уточнил, что уезжать навсегда из России не собирается.

Что известно о скандале Кяро и Михалкова

Кирилл Кяро в 2023 году заявил в интервью, что не хотел бы сниматься у народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

«Конечно, когда-то мне, молодому артисту, хотелось поработать с тем же Михалковым. Но сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. <…> Просто мы настолько разные люди, такая пропасть между нами, а с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», — сказал он.

В ответ Михалков сообщил, что не знал о существовании Кяро.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», — заявил режиссер.

После этого актер объяснил, что журналисты его неправильно поняли.

Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Кяро

Кирилл Кяро в 50 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 году с ним на экраны вышли ленты «Берлинская жара», «Гипноз», «Дорогой Вилли», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», «Циники», «Как приручить лису» и другие. Также актер получил роль в сериале «Мажор».

В июле Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Кяро вошел в список неплательщиков ФНС — его задолженность по ИП составила чуть более 470 тысяч рублей.

