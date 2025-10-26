Слухи о разводе, травма руки, скандал в Шереметьево: как живет Анна Уколова

Актриса Анна Уколова прославилась ролями в лентах «Левиафан», «Ивановы-Ивановы» и «Домашний арест». Что известно о ее личной жизни и скандале в аэропорту Шереметьево?

Чем известна Уколова

Анна Уколова родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборно-Симоновский Самарской области. В 2000 году окончила ГИТИС и была принята в труппу Театра Луны.

Уколова дебютировала в кино в 2002 году в сериале «Закон». Затем она снималась в лентах «Свадьба», «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Ивановы-Ивановы», «Первокурсницы», «Волшебный участок», «Везучий случай», «Зоя», «Клиника счастья», «Домашний арест» и других. На настоящий момент в фильмографии артистки более 150 работ. Ей поступали предложения о съемках в Голливуде, но она отказывалась.

«Я не буду играть в Голливуде. Потому что всегда в американских фильмах показывают русских людей с шапками-ушанками, с балалайкой и дурачками. <…> Когда русских играют русские там, то всегда каких-то предателей, это всегда очень наигранно. Нет-нет-нет», — заявила актриса.

Анна Уколова на съемочной площадке фильма Николая Хомерики «Белый снег» Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Что известно о личной жизни Уколовой

Анна Уколова рассказывала, что в юности ежемесячно получала деньги от влиятельного мужчины, однако не состояла с ним в романтических отношениях. Раскрывать его имя актриса не стала, поскольку, по ее словам, этот человек «занимает большой пост в госструктурах».

«Как-то он увидел меня в студенческом театре, навел справки, узнал, что я из деревни, и решил помогать. Мне передали такие условия: „Мне от тебя ничего не надо, ты просто будешь иметь стипендию $150 в месяц. Я в тебя вкладываю деньги, потому что у тебя талант“. <…> Если тебе мужчина дарит деньги — это не означает, что с ним надо спать», — поделилась она.

Уколова с 2007 года состоит в браке с бизнесменом Сергеем Пугачевым. В 2011 году у пары родился сын Макар. В июле 2025 года появилась информация, что артистка развелась, однако она опровергла эту новость, объяснив ложные данные ошибкой на «Госуслугах».

Что Анна Уколова говорит о власти

Анна Уколова в интервью Вячеславу Манучарову заявила, что никогда не будет жаловаться на власть и поддерживать коллег, которые высказываются против страны и правительства.

«Всю жизнь люди искусства, актеры цирка, кино и театра всегда были приближенные, всегда были накормлены. Всегда нас страна берегла. Не надо винить власть, начни с себя. Потому что когда человек идет и выкидывает фантик, а у него Владимир Путин виноват… Начни с себя, а потом уже вякай. И я заметила, что люди, которые прут на Россию, никогда не были за МКАД», — отметила она.

Анна Уколова на церемонии закрытия XXV Российского кинофестиваля «Кинотавр» в «Зимнем театре» в Сочи Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Чем сейчас занимается Уколова

Анна Уколова в 47 лет продолжает творческую деятельность. В 2025 году с артисткой на экраны вышли ленты «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Искусство соблазна», «Паромщик», «Первокурсницы-2» и другие.

Сегодня, 26 октября, стало известно, что Уколова получила травму — рассекла руку — в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Mash, артистка прилетела в Москву из Калининграда, скандалила, материлась, не могла стоять на ногах и упала, когда направлялась к такси.

«Уколова постоянно падала и неудачно приземлилась на руку. Ей помогли две девушки, летевшие в том же самолете, — подняли и отправили к медикам. Свидетели говорят, что актриса вела себя неадекватно — кричала на весь терминал матом и конфликтовала. Вероятно, потому, что пригубила в полете — со слов других пассажиров, от нее попахивало алкоголем», — говорится в сообщении канала.

