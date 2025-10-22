«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович

Актер сербского происхождения Милош Бикович прославился благодаря съемкам в российских фильмах «Холоп», «Лед» и «Вызов». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что известно о его политической позиции?

Чем известен Бикович

Милош Бикович родился 13 января 1988 года в Белграде. На родине он окончил Университет искусств и дебютировал в кино в 2004 году. Известность в Сербии ему принесла работа в фильме «Монтевидео: Божественное видение».

В 2011 году на Московском кинофестивале Бикович познакомился с народным артистом РСФСР Никитой Михалковым, который предложил ему роль в картине «Солнечный удар». На настоящий момент в его фильмографии более 40 работ, включая ленты «Духless», «Холоп», «Лед», «Магомаев», «Вызов», «The Телки» и другие.

В феврале 2021 года Бикович получил российское гражданство. Актер выразил благодарность за это и заявил, что впредь считает РФ своей родиной.

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя родина!» — сказал он.

Что известно о личной жизни Биковича

Милош Бикович состоял в отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой познакомился на съемках фильма «Лед». Артисты расстались из-за насыщенного графика каждого из них.

«Мы с Аглаей остались в хороших отношениях. Когда вы с человеком были близки, вы что-то разделяете, некую прошедшую жизнь, и она остается в ваших воспоминаниях», — поделился актер.

Позднее Бикович встречался с сербской моделью Барбарой Таталович и чемпионкой России по бальным танцам Ариной Волошиной. В 2022 году он объявил об отношениях с Иваной Малич. В декабре 2023 года они расписались, в январе 2024 года у пары родился сын Василий.

Милош Бикович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам актера, он не может надолго разлучаться с женой и сыном, поэтому часто берет их с собой на съемки.

«Где живем? Живем в Белграде, Черногории, Москве. Даже когда я ездил в Тулу, я с собой брал сына. Тяжело. Он все еще просыпается ночью, но это того стоит», — рассказывал он.

Что известно о политической позиции Биковича

Милош Бикович во время интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что всегда чувствовал себя в России как дома и воспринимал культуру страны как свою.

После начала спецоперации актер заверил, что его отношение к РФ не изменилось.

«Мое отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии против России. Мое отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а, скорее, на культурологическом, духовном уровне», — отметил он.

В январе 2024 года Биковича утвердили на роль в американском сериале «Белый лотос». Затем МИД Украины раскритиковал решение телеканала HBO пригласить актера на съемки, а в феврале он сообщил, что покинул проект, потому что не «готов менять свои принципы».

«Российские артисты запрещаются во всем мире, и у меня тоже есть российское гражданство, и я этого не стыжусь. Я горжусь этим», — говорил актер.

Чем сейчас занимается Бикович

Милош Бикович в 37 лет продолжает творческую деятельность. 23 октября на экраны в России выходит музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес», где актер сыграл Шляпника. Также он снимается в лентах «Адвокаты», «Альпийская баллада», «Варвара-Краса», «Рождение империи», «Холоп-3», «Тайный город» и других.

Также, по данным Telegram-канала «Звездач», актер стал учредителем кинокомпании и планирует заняться продюсированием фильмов.

