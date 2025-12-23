«Очень тяжелая болезнь»: стало известно о последних днях жизни Лобоцкого Немоляева: Лобоцкий был отстранен от мира последние два года жизни из-за болезни

Актриса Светлана Немоляева рассказала о непростом периоде, который предшествовал уходу из жизни народного артиста Анатолия Лобоцкого, передает журнал VOICE. По ее словам, народный артист в последние два года был изолирован от общества и не поддерживал связи.

Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело, — сказано в публикации.

Свое самочувствие Лобоцкий скрывал, отвечая на вопросы уклончиво, добавила Немоляева. Она отметила, что все это время рядом с артистом находилась его дочь, оказывая необходимую поддержку.

Ранее стало известно о смерти Анатолия Лобоцкого, известного по роли в сериале «Молодежка», он скончался на 67-м году жизни. Его окружение подтвердило смерть актера. Там также отметили, что причиной стала продолжительная болезнь.

