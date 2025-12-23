Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 00:36

«Очень тяжелая болезнь»: стало известно о последних днях жизни Лобоцкого

Немоляева: Лобоцкий был отстранен от мира последние два года жизни из-за болезни

Анатолий Лобоцкий Анатолий Лобоцкий Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актриса Светлана Немоляева рассказала о непростом периоде, который предшествовал уходу из жизни народного артиста Анатолия Лобоцкого, передает журнал VOICE. По ее словам, народный артист в последние два года был изолирован от общества и не поддерживал связи.

Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжелая болезнь, и никто к нему не приставал, не дергал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело, — сказано в публикации.

Свое самочувствие Лобоцкий скрывал, отвечая на вопросы уклончиво, добавила Немоляева. Она отметила, что все это время рядом с артистом находилась его дочь, оказывая необходимую поддержку.

Ранее стало известно о смерти Анатолия Лобоцкого, известного по роли в сериале «Молодежка», он скончался на 67-м году жизни. Его окружение подтвердило смерть актера. Там также отметили, что причиной стала продолжительная болезнь.

До этого белорусский композитор Виктор Копытько умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Копытько известен как автор музыки к фильмам «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая». Он сотрудничал со студией «Беларусьфильм» с 1978 года, написал музыку для десятков кинокартин и театральных постановок. Композитор считался одним из значимых представителей белорусской композиторской школы.

актеры
артисты
смерти
некрологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резяпов поддержал идею Шадаева о бесплатных курсах для бойцов СВО
«Дух Анкориджа»: Песков рассказал о контактах Дмитриева с Уиткоффом
Снова схема Долиной? Врач требует вернуть 4 проданные квартиры: подробности
В МИД РФ прокомментировали информацию о российском посольстве в Венесуэле
Фаза Луны сегодня, 23 декабря: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
В Алеппо приостановили работу госучреждений и школ
«Инициатива убита»: на Западе отреагировали на слова Зеленского
«Очень тяжелая болезнь»: стало известно о последних днях жизни Лобоцкого
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Три золота ОИ, эротические фотосессии, допинг: как живет лыжница Чепалова
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 декабря 2025 года
В Мариуполе подростку удалили паразита, способного перемещаться по телу
Популярный футболист после гола решил сделать сальто и чуть не сломал шею
Приметы 23 декабря — Мина Красноречивый: лечим глазные болезни
Мир с Медведевой, крупные заработки, откровенные фото: как живет Загитова
В Минобороны РФ отчитались о сбитых украинских БПЛА над Крымом
Российский аэропорт ввел ограничения на полеты
Создатель Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП
Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку дронов-перехватчиков
В Финляндии считают, что российские волки в чем-то виноваты
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.