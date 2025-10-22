Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева

Актриса Анастасия Сиваева вернулась к съемкам в кино после долгого перерыва. Почему она уходила из профессии, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сиваева

Анастасия Сиваева родилась 10 ноября 1991 года в Москве. В юношестве она окончила детское модельное агентство Вячеслава Зайцева, позднее поступила на актерский факультет Института современного управления, кино и телевидения.

Сиваева с 10 лет принимала участие в съемках для телепередач «Улица Сезам» и «Ералаш». Наибольшую популярность ей принесла роль Даши Васнецовой в юмористическом сериале «Папины дочки». Также она снималась в лентах «Наваждение», «Слова и музыка», «Сквозная линия», «Последняя минута», «Топор», «Медведицы» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 11 работ.

Что известно о личной жизни Сиваевой

По данным СМИ, Анастасия Сиваева была замужем за бизнесменом Дмитрием Приваркиным. Они зарегистрировали отношения в 2014 году, и Сиваева сменила фамилию на Приваркину. 21 мая 2024 года пара развелась, и артистка вернула девичью фамилию.

По информации журналистов, сейчас Сиваева вышла замуж второй раз и родила сына.

Недавно она впервые за много лет посетила публичное мероприятие, появившись на презентации нового сезона канала СТС. Во время общения с прессой актриса подтвердила, что у нее есть сын, ему сейчас семь лет. Однако слухи о втором браке она не прокомментировала.

В шоу «Кстати» Сиваева также раскрыла, что действительно развелась с Приваркиным.

«Вышла замуж. Подождите аплодировать. Там потом „развелась“ в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной», — рассказала она.

Анастасия Сиваева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почему Сиваева ушла из кино, чем занимается сейчас

Анастасия Сиваева перестала сниматься в кино в 2014 году.

«Тогда я приняла решение уйти из профессии, думала, „на время“. Потому что я встретила своего первого мужа и была невероятно счастлива. Позже я увидела две полоски на тесте. И тогда я подумала: „Ты все сделала правильно“», — цитирует слова артистки сообщество «Анастасия Сиваева OFFICIAL COMMUNITY» в «Одноклассниках».

В 2024 году Сиваева вернулась к роли Даши Васнецовой в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Также сейчас в прокате идет фильм «Папины дочки. Мама вернулась» с ее участием.

«Я не знала, что будет. Никто не знал. Я приду на площадку, а вдруг я все забыла? А вдруг я другая? Но через 10 лет возвращение классно получилось», — поделилась Сиваева.

Читайте также:

Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина

«Склифосовский», отказ от эмиграции, юбилей: как живет актер Максим Аверин

Измены, алкоголь, слухи о разводе и беременности: как живет Ксения Бородина