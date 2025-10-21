Измены, алкоголь, слухи о разводе и беременности: как живет Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина прославилась благодаря проекту «Дом-2». Чем она сейчас занимается, что известно о ее личной жизни, действительно ли она беременна третий раз?

Чем известна Бородина

Ксения Бородина родилась 8 марта 1983 года в Москве. В 17 лет она поступила в английскую школу и поехала по обмену в Англию, позднее вернулась на родину и окончила институт гостиничного менеджмента и туризма, затем обучалась в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. В 2023 году также получила красный диплом МГУ им. Ломоносова, став психологом.

На телевидении Бородина впервые появилась в 2002 году как участница ток-шоу «Окна» и «Девичьи слезы», в 2004 году ее утвердили на роль ведущей проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ. Шоу принесло ей популярность. Также она снималась в лентах «Метод Лавровой», «Деффчонки», «С Восьмым марта, мужчины!» и других.

Что известно о личной жизни Бородиной

В 2008 году Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова. В браке родилась дочь Мария, которую чаще называют Марусей. Супруги развелись в 2011 году. По словам ведущей, в период декрета она «выносила мозг» мужу из-за скуки и нехватки работы, что повлияло на их отношения.

В 2015 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Через пять месяцев после свадьбы у пары родилась дочь Теона. Брак был расторгнут в 2021 году из-за измен Омарова.

«Я была в последние годы очень несчастна в этом браке. Только моя позитивная энергия по жизни меня вытянула. Мужчина, который склонен к изменам, никогда не сделает человека счастливым», — рассказала Бородина.

В июне 2025 года телеведущая вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Они познакомились летом 2024 года на реалити-шоу. У Сердюкова есть дочь от блогера Алины Акиловой, с которой он развелся в 2021 году. Бородина обращала внимание, что не уводила мужчину из семьи.

Ксения Бородина и Николай Сердюков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

17 октября в личном блоге Бородиной был опубликован пост, в котором сообщалось, что она вместе с третьим супругом ждет ребенка. Как позднее объяснила телеведущая, ее аккаунт был взломан, а информация о беременности не соответствует действительности.

По словам продюсера Сергея Дворцова, брак Бородиной и Сердюкова «трещит по швам» и из-за этого пара редко появляется вместе на публике.

«Ждать ли развод в ближайший год? Да», — заявил он порталу «Страсти».

Что известно о политической позиции Бородиной

Ксения Бородина после начала спецоперации рассказала в социальных сетях, что на протяжении многих лет помогает жителям Донбасса, и сообщила, что закупила и отправила на фронт сапоги и фонари. Она также опровергла новости о переезде в ОАЭ.

«Люблю Москву, люблю Россию, могу быть чем-то недовольна, но это моя родина. Лучший город на земле для меня — Москва», — заявила она.

Телеведущая также неоднократно говорила о своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.

«Я Владимира Путина обожаю, лучшего и быть не могло», — отмечала она.

Чем сейчас занимается Бородина

Ксения Бородина в 42 года продолжает творческую деятельность. Помимо работы ведущей ток-шоу, в 2025 году она получила главную роль в мелодраме «За любовь». Ожидается, что фильм выйдет в 2026 году.

Около месяца назад Бородина полностью отказалась от алкоголя из-за плохого самочувствия после употребления спиртного. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

«Я месяц не пью алкоголь. Не могу сказать, что худею с этого — нет. Лучше выгляжу — нет… До 40 жизнь прекрасна на такие вещи, а потом за все приходится платить: минус сон, минус восстановление, минус здоровье», — отметила она.

