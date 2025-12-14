«Ксения Бородина» может исчезнуть Бородина может лишиться права на два товарных знака

Телеведущая Ксения Бородина может потерять права на два товарных знака, пишет РИА Новости со сслыкой на данные Роспатента. Речь идет о брендах «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina, срок действия которых истекает в июне 2026 года.

Знаменитость зарегистрировала товарный знак «Ксения Бородина» в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Если она не подаст заявление на продление, исключительные права прекратят действие.

Под этими товарными знаками в России разрешено производство и продажа косметической продукции, а также одежды. После окончания срока действия бренды могут быть утрачены или зарегистрированы другими лицами в установленном законом порядке.

Ранее «Постньюс» сообщил, что Бородина попала в судебный конфликт между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой из-за рекламной интеграции. Стоимость кампании превышала 1,3 млн рублей. Публикация не состоялась в назначенную дату, и Тюрина потребовала вернуть аванс в 200 тыс. рублей, утверждая, что услуги не были оказаны.