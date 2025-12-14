Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 09:47

«Ксения Бородина» может исчезнуть

Бородина может лишиться права на два товарных знака

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Ксения Бородина может потерять права на два товарных знака, пишет РИА Новости со сслыкой на данные Роспатента. Речь идет о брендах «Ксения Бородина» и Ksenia Borodina, срок действия которых истекает в июне 2026 года.

Знаменитость зарегистрировала товарный знак «Ксения Бородина» в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Если она не подаст заявление на продление, исключительные права прекратят действие.

Под этими товарными знаками в России разрешено производство и продажа косметической продукции, а также одежды. После окончания срока действия бренды могут быть утрачены или зарегистрированы другими лицами в установленном законом порядке.

Ранее «Постньюс» сообщил, что Бородина попала в судебный конфликт между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой из-за рекламной интеграции. Стоимость кампании превышала 1,3 млн рублей. Публикация не состоялась в назначенную дату, и Тюрина потребовала вернуть аванс в 200 тыс. рублей, утверждая, что услуги не были оказаны.

