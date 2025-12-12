Бородина оказалась в центре рекламного конфликта

Телеведущая Ксения Бородина оказалась втянута в судебный конфликт между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой из-за рекламной интеграции, сообщает «Постньюс». Как пишет издание, дело рассматривает арбитражный суд Пензенской области.

Сообщается, что Тюрина решила продвигать свои продукты, купив рекламу у телеведущей. Для возможности размещения она заключила договор с Шаповаловой, которая выступала посредником и организатором интеграции — стоимость кампании превышала 1,3 млн рублей, также Тюрина внесла аванс в размере 200 тыс. рублей.

Публикация не состоялась в назначенную дату, и Тюрина потребовала вернуть аванс, утверждая, что услуги не были оказаны. Посредница же утверждает, что дата финальной публикации не была окончательно согласована, а срыв проекта произошел по вине заказчицы.

