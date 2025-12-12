Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:30

Бородина оказалась в центре рекламного конфликта

«Постньюс»: Бородина оказалась в центре конфликта из-за несостоявшейся рекламы

Ксения Бородина Ксения Бородина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телеведущая Ксения Бородина оказалась втянута в судебный конфликт между интернет-маркетологом Элеонорой Тюриной и предпринимательницей Алиной Шаповаловой из-за рекламной интеграции, сообщает «Постньюс». Как пишет издание, дело рассматривает арбитражный суд Пензенской области.

Сообщается, что Тюрина решила продвигать свои продукты, купив рекламу у телеведущей. Для возможности размещения она заключила договор с Шаповаловой, которая выступала посредником и организатором интеграции — стоимость кампании превышала 1,3 млн рублей, также Тюрина внесла аванс в размере 200 тыс. рублей.

Публикация не состоялась в назначенную дату, и Тюрина потребовала вернуть аванс, утверждая, что услуги не были оказаны. Посредница же утверждает, что дата финальной публикации не была окончательно согласована, а срыв проекта произошел по вине заказчицы.

Ранее сообщалось, что один из потерпевших по уголовному делу о покушении на жизнь журналистки Маргариты Симоньян обратился в суд с иском на 35 млн рублей в отношении семерых обвиняемых. При этом сам истец проходит обвиняемым по уголовному делу о распространении порнографических материалов и развратных действиях.

Ксения Бородина
суды
скандалы
реклама
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.