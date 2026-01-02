Соцфонд совершил первые выплаты родственникам погибших при теракте в Хорлах

Социальный фонд России начал предоставлять первую материальную помощь родственникам погибших в результате теракта в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства. Первые выплаты были назначены семи семьям, потерявшим кормильца.

Социальный фонд России оперативно назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. На данный момент уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко сообщила, что по факту атаки ВСУ уже возбуждено уголовное дело. Оно квалифицируется как теракт. Украинская сторона использовала беспилотники с зажигательной смесью. Пожар, возникший после попадания дрона, пожарным удалось полностью потушить только под утро.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что атака Вооруженных сил Украины на гостиницу в Херсонской области, которая произошла в новогоднюю ночь, по своему характеру представляет собой ритуальное убийство. Он пояснил, что подобными действиями украинские власти преследуют конкретную цель — намеренно запугать мирное население.