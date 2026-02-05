Турэксперт дала важный совет для путешествий с маленькими детьми Турэксперт Ансталь: родителям надо брать в отпуск свидетельство о рождении детей

Для поездки за границу родителям необходимо иметь при себе свидетельство о рождении детей, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, документ может понадобиться с целью установления родственных связей.

Если вы летите [на отдых] не всей семьей, а ребенок путешествует с одним из родителей, то никаких дополнительных доверенностей не требуется. Разрешения на вывоз детей за рубеж не требуется. Это предусмотрено законодательством. Но обязательно возьмите с собой оригинал свидетельства о рождении либо нотариально заверенную копию этого документа. Могут быть ситуации, когда он потребуется на границе, — посоветовала Ансталь.

Она подчеркнула, что даже у самых маленьких детей есть собственные загранпаспорта, и их не вписывают в документ родителей. По словам турэксперта, это необходимо для подтверждения вывоза за границу именно своего ребенка, а не чужого, особенно при наличии разных фамилий. Ансталь указала, что в этом случае также можно перестраховаться нотариально заверенным переводом на английский язык.

Ранее турагент Рада Минасина заявила, что дополнительные расходы, такие как чаевые и трансферы, существенно увеличивают бюджет путешествия. По ее словам, как официальные сборы при бронировании, так и множество мелких ежедневных трат значительно удорожают поездку.