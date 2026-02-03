Названы скрытые расходы, раздувающие бюджет путешествия

Траты на чаевые и трансферы раздувают бюджет путешествия, заявила NEWS.ru турагент Рада Минасина. По ее словам, к значительному удорожанию поездки приводят как официальные сборы при бронировании, так и многочисленные мелкие ежедневные расходы.

Какие бывают типы скрытых расходов в путешествии? Главные подводные камни — официальные сборы и комиссии: виза, туристический налог, городские сборы в отелях и сборы за багаж или выбор места у авиакомпаний. Эти статьи легко упустить при первом подсчете, потому что они появляются на момент брони или регистрации и могут составлять заметную часть затрат. Кроме того, при перелетах и пересадках стоит учитывать трансферы и такси до и от аэропорта. Ежедневные мелкие расходы тоже накапливаются: чаевые, покупка воды, зарядка устройств, стирка, платный интернет и мелкие сувениры, — пояснила Минасина.

По ее словам, особая статья расходов, которую часто недооценивают туристы, — это комиссии за снятие наличных. Также она отметила, что не стоит забывать и об оплате медицинской страховки.

Ранее в МИД РФ заявили, что россиянам стоит учитывать рост числа нападений на туристов в Чили. Ситуация особенно опасна в центре Сантьяго в вечерние и ночные часы.