Российским туристам дали совет перед поездкой в одну криминальную страну МИД предупредил россиян об участившихся нападениях на туристов в Чили

Россиянам стоит учитывать рост числа нападений на туристов в Чили, заявила пресс-служба МИД РФ. Ситуация особенно опасна в центре Сантьяго в вечерние и ночные часы.

В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране, — сказано в сообщении.

Россиян предупредили избегать ношения драгоценностей и дорогих вещей, способных привлечь преступников. В МИД добавили, что при нападении важно сохранять спокойствие и не сопротивляться, так как это может привести к применению холодного или огнестрельного оружия.

