01 февраля 2026 в 16:46

Российским туристам дали совет перед поездкой в одну криминальную страну

МИД предупредил россиян об участившихся нападениях на туристов в Чили

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам стоит учитывать рост числа нападений на туристов в Чили, заявила пресс-служба МИД РФ. Ситуация особенно опасна в центре Сантьяго в вечерние и ночные часы.

В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране, — сказано в сообщении.

Россиян предупредили избегать ношения драгоценностей и дорогих вещей, способных привлечь преступников. В МИД добавили, что при нападении важно сохранять спокойствие и не сопротивляться, так как это может привести к применению холодного или огнестрельного оружия.

Ранее несколько туристов из Великобритании напали на многодетную семью из Москвы в пятизвездочном отеле Sunrise Arabian Beach Resort в египетском Шарм-эш-Шейхе. Россияне отдыхали с тремя маленькими дочками. Во время конфликта иностранцы начали душить отца веревкой.

В Бангкоке до этого 50-летняя россиянка оказалась заблокирована в номере гостевого дома из-за долга за аренду в 42 тыс. бат (около 103 тыс. рублей). Женщина перестала платить с октября после конфликта с отелем из-за сломанной техники и финансовых трудностей, возникших после болезней.

