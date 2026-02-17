Заключенный съел глаз и ухо сокамерника В Чили заключенного заподозрили в каннибализме после убийства сокамерника

В чилийской тюрьме заключенного Мануэля Фуэнтеса Мартинеса заподозрили в каннибализме и убийстве сокамерника, сообщает BioBioChile. Тело 26-летнего Фелипе Сепульведы Рамоса обнаружили 8 февраля в тюрьме Уачалалуме в Ла-Серена.

У погибшего зафиксировали серьезную рану на шее. В одной камере с ним находился 22-летний Мартинес, который отбывает наказание за вооруженное ограбление и попытку побега. После инцидента администрация перевела его в изолятор строгого режима.

Прокуратура рассматривает версию каннибализма. Следствие установило, что у погибшего отсутствовали глаз и ухо, а лицо и рука получили значительные повреждения.

Партнерша Мартинеса Эшли Сан Мартин заявила, что информировала сотрудников учреждения об ухудшении психического состояния мужчины. Она сообщила, что в последние месяцы фиксировала изменения в его поведении и просила направить его на психологическое обследование.

Я боялась, что он причинит вред себе или кому-то еще. Я обратилась к социальному работнику за помощью, чтобы он мог пройти обследование у психолога, потому что ему было плохо. Я знаю, что у него были свои причины, потому что я знаю, что он защищался, — сказала она.

Сан Мартин также указала на условия содержания в тюрьме. По ее словам, Мануэль жаловался на отсутствие матраса и простыней, нехватку питания и сообщал о том, что перед инцидентом нанес себе порезы на лице. Она считает, что сотрудники учреждения могли предотвратить произошедшее.

