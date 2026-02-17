Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:49

Заключенный съел глаз и ухо сокамерника

В Чили заключенного заподозрили в каннибализме после убийства сокамерника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В чилийской тюрьме заключенного Мануэля Фуэнтеса Мартинеса заподозрили в каннибализме и убийстве сокамерника, сообщает BioBioChile. Тело 26-летнего Фелипе Сепульведы Рамоса обнаружили 8 февраля в тюрьме Уачалалуме в Ла-Серена.

У погибшего зафиксировали серьезную рану на шее. В одной камере с ним находился 22-летний Мартинес, который отбывает наказание за вооруженное ограбление и попытку побега. После инцидента администрация перевела его в изолятор строгого режима.

Прокуратура рассматривает версию каннибализма. Следствие установило, что у погибшего отсутствовали глаз и ухо, а лицо и рука получили значительные повреждения.

Партнерша Мартинеса Эшли Сан Мартин заявила, что информировала сотрудников учреждения об ухудшении психического состояния мужчины. Она сообщила, что в последние месяцы фиксировала изменения в его поведении и просила направить его на психологическое обследование.

Я боялась, что он причинит вред себе или кому-то еще. Я обратилась к социальному работнику за помощью, чтобы он мог пройти обследование у психолога, потому что ему было плохо. Я знаю, что у него были свои причины, потому что я знаю, что он защищался, — сказала она.

Сан Мартин также указала на условия содержания в тюрьме. По ее словам, Мануэль жаловался на отсутствие матраса и простыней, нехватку питания и сообщал о том, что перед инцидентом нанес себе порезы на лице. Она считает, что сотрудники учреждения могли предотвратить произошедшее.

Ранее стало известно, что нижегородца Анатолия Москвина, известного как «некрофил, создававший кукол из тел умерших девочек», планируют выписать из психиатрической лечебницы через месяц. Медицинское учреждение, где Москвин проходит принудительное лечение с 2012 года, готовит документы для обращения в суд. Его намерены передать под опеку родственникам в связи с установленной недееспособностью.

убийства
каннибалы
каннибализм
Чили
